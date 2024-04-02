شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تنجح في توطين شتلات الموز بالأنسجة للمساھمة في الناتج المحلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في تحقيق إنجاز جديد من خلال توطين إنتاج شتلات الموز، حيث استزرعت الأنسجة لعدة أصناف من الموز المناسبة للزراعة في مناطق المملكة خاصة بمنطقة جازان؛ بهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي، ورفع الناتج المحلي الإجمالي، وفق أهداف رؤية 2030.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الوزارة؛ لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، والمساهمة بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز قطاع الزراعة والأمن الغذائي المستدام.





أخبار متعلقة



وأوضحت الوزارة أن مركز زراعة الأنسجة النباتية والتقنية الحيوية، التابع للوزارة تمكن في زراعة الشتلات المنتجة بالأنسجة في البيوت المحمية والحقول المكشوفة، مشيرة إلى أن هذه الشتلات تتمتع بجودة عالية وصحية، وتخلو من الأمراض، مما يعزز الاستدامة والإنتاجية في القطاع الزراعي، ويسهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.

وأشارت الوزارة إلى أن تعزيز هذا النوع من الزراعة يمثل نقلة نوعية في قطاع الاستثمار الزراعي، حيث يعمل على جذب المستثمرين وتشجيعهم على استثماراتهم في تكنولوجيا زراعة الأنسجة، منوهة بأن هذا الاستثمار يهدف إلى تكثيف إنتاج جميع الأصناف ذات الجودة الغذائية العالية، لتحقيق عائدًا اقتصاديًا محليًا مرتفعًا، من خلال الاستفادة من المختبرات المتقدمة التابعة للوزارة في مجال زراعة الأنسجة.

يشار إلى أن ارتفاع نسبة الفقد في الشتلات المستوردة تصل إلى نحو (25) % مما يُعد خسارة اقتصادية، في حين أن نسبة الفقد المتوقعة للشتلات المُنتجة محليًا منخفضة جدًا، في وقت بدأت فيه وزارة البيئة والمياه والزراعة تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرتيْ زراعة (45) مليون شجرة فاكهة في المدرجات الزراعية، وزراعة (4) ملايين شجرة ليمون بالمياه المجددة بحلول 2030م، وذلك ضمن مبادرة السعودية الخضراء، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، وصندوق التنمية الزراعية.