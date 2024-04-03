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تراند اليوم : بعدما نفذوا فيه مقلب وبكى أمام ضيوفه .. شاهد: أصدقاء "أبو حسين " يهدونه " بقرة "

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو ، إهداء أصدقاء أحد المواطنين " أبو حسين" ، بقرة ، بعدما ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يبكي عقب أن سوا أصدقاؤه فيه مقلب أمام ضيوفه .

وظهر المواطن " ابو حسين " ، وهو يقول لأحد الأشخاص الذي طلب منه الذهاب معه : شو تبي بعد .. بعد مقلب ؟ . فأجابه رفيقه : " والله فيه مفاجأة لك ياأبوحسين أحلى مفاجأة .. شيء يحبه قلبك ".

وأبان الفيديو " أبو حسين" وهو يصرخ فرحا عقب رؤيته البقرة التي أهداها له أصدقاؤه ، وقال له رفيقه " تتربى في عزك وكيفك في مكانها ، وأزيدك من الشعر بيت البقرة حامل في الشهر الرابع " .

وقال أبو حسين وهو يضحك فرحا :" والله أطلق من جاب هدية .. هذه طال عمرك بنزوجها بيتر ، وإن جابت بنيه بنزوجها واد بيتر ". مٌضيفا: الطيب ما يجيب إلا الطيب .

MO Nasa

MO Nasa

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