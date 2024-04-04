شكرا لقرائتكم توقعات الرائي الخضيري: رمضان 30 يومًا والعيد 10 إبريل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف الرائي عبدالله الخضيري، المستشار بجامعة المجمعة، أن هلال شهر شوال لهذا العام 1445 والذي يتزامن معه كسوف للشمس، غير مشاهد في منطقتنا، ويعتبر الكسوف اقترانًا مرئيًّا مهما كان نوع الكسوف.

وتابع الخضيري بحسب العربية: أنه بما أن الكسوف سيحدث- إن شاء الله- بعد غروب الشمس بما يقارب ثلاث ساعات، فهو يؤكد غروب القمر قبل الشمس، كذلك لم يمضِ على القمر نصف نهاره الأرضي، أي من شروقه حتى غروبه والمقدر بـ6 ساعات و22 دقيقة.

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حدوث الاقتران

وأضاف: لم تتحقق شروط دخول الشهر، حيث إن القمر يغرب قبل الشمس بـ 12 دقيقة تقريبًا، وحدوث الاقتران بعد غروب الشمس بـ3 ساعات تقريبًا، وعلى ضوء المعطيات العلمية أن الهلال لن يُرى مساء الاثنين، وسوف يُرى مساء الثلاثاء 30 رمضان الموافق 9 إبريل بكل جلاء ووضوح، نظرًا لمكوثه الذي يزيد عن 54 دقيقة.