احذروا الآثار الخطيرة لـ الرياح الهابطة

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الرياض - محمد الوسيري - حذر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، من الآثار الخطيرة لـ الرياح الهابطة.

الرياح الهابطة

وقال المركز، عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس: إن الرياح الهباطة شديدة السرعة، كما أنها مفاجئة وفتراتها قصيرة.

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وكان المركز حذر من هطول أمطار في منطقتي الرياض ونجران، تصحبها رياح شديدة السرعة تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وتوقع مركز الأرصاد أن تشهد المملكة حالات مطرية شديدة الغزارة خلال النصف الأول من شهر إبريل الجاري مصحوبة بعدد من الظواهر الجوية.

أمطار متفاوتة الغزارة

ولفت المركز في تقرير إلحاقي عن طقس إبريل إلى أن الأسبوع الأول سوف يشهد هطول أمطار قد تصل إلى 40 ملم على منطقة الرياض في حين يشهد الأسبوع الثاني هطول أمطار بنفس المستوى على المنطقة الواقعة بين منطقتي الرياض ومكة المكرمة.

بينما تتفاوت الأمطار خلال فترة التوقع ما بين 20 إلى 30 ملم في مناطق الباحة وعسير ومناطق وسط وغرب المملكة.

طقس إبريل

وكان مدير المركز الوطني لـ الأرصاد أكد في وقت سابق أن الحالة المطرية التي شهدتها مختلف محافظات ومناطق المملكة؛ تأتي متزامنة مع شهر إبريل الذي يعد وفقًا للسجلات المناخية من أكثر الأشهر غزارة بالأمطار؛ مشيرًا إلى أن فرصة هطول الأمطار ما زالت متوقعة على معظم أنحاء المملكة ما بين متوسطة إلى غزيرة؛ مصحوبة بظواهر جوية حادة منها الرياح شديدة السرعة، وانخفاض مستوى الرؤية وتكون الضباب.