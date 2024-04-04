السعودية | رئيس البنك الإسلامي للتنمية يلتقي وزير الصحة الإندونيسي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر اليوم ، معالي وزير الصحة الإندونيسي الدكتور بودي جونادي صادقين، وذلك بمقر البنك الإسلامي للتنمية.

وناقش الطرفان خلال اللقاء آخر التطورات الاقتصادية في إندونيسيا، واستعرضا دعم البنك الإسلامي للتنمية الاقتصادية في إندونيسيا الذي تجاوز 7.2 مليارات دولار أمريكي، خصص منها 1.4 مليار دولار لثلاثة مشاريع صحية ضخمة في إندونيسيا.

وأكد الدكتور الجاسر استعداد البنك لمساعدة إندونيسيا في تنويع القاعدة الاقتصادية لضمان استمرارية النمو، معربًا عن تقديره لمستوى التعاون القائم بين البنك الإسلامي للتنمية وإندونيسيا.