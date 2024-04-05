السعودية | الشؤون الإسلامية” بحائل تختتم سلسلة من الكلمات الدعوية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان -

الخليج 365_واس

اختتم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل، البرنامج الدعوي الذي أقيم تزامناً مع انطلاق مبادرة السعودية الخضراء، بنسختها الثالثة، الذي تضمن سلسلة من الكلمات الدعوية في جوامع ومساجد المنطقة واستمرت خمسة أيام.

وتأتي هذه الكلمات ضمن الأنشطة والبرامج التي تنفذها وكالة الوزارة لشؤون الدعوية والإرشاد في مختلف مناطق المملكة لتوعية الناس وتبصيرهم بأهمية الغطاء النباتي، والتشجيع على غرس الأشجار، للإسهام في تحقيق هذه المبادرة السامية التي تهدف إلى تحسين البيئة وجودة الحياة.