شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. تكثيف خطط المتابعة والرقابة استعدادًا لعيد الفطر بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تزامناً مع اقتراب عيد الفطر المبارك، كثفت أمانة الأحساء جهودها الرقابية على المنشآت والمنافذ المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، وذلك لضمان التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل، أن الأمانة تواصل تنفيذ الجولات الرقابية على أهم الأنشطة التي تشهد إقبالاً ملحوظاً خلال العيد، مثل صالونات الحلاقة، المشاغل النسائية، مغاسل الملابس، متاجر الحلويات، منافذ إعداد الولائم والمطابخ.

التأكيد على الضوابط وتطبيق الجزاءات وأكد على حرص الأمانة على التأكد من التزام العاملين والقائمين على هذه الأنشطة باشتراطات الصحة العامة وسلامة الأغذية وصلاحيتها، ووجود الختم البيطري على الذبائح.

وأشار إلى أن الأمانة تُطبق الجزاءات حيال مخالفي الاشتراطات البلدية وفقاً للوائح والأنظمة.

وبين أن الأمانة تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ خطط النظافة العامة والاصحاح البيئي، بالإضافة إلى تهيئة المنتزهات والحدائق والمرافق الخدمية، وشاطئ العقير وشاطئ سلوى لاستقبال قاصديها من الأهالي والزائرين، تعزيزاً للجانب الترفيهي وتدعيمًا للقطاع السياحي في المنطقة خلال أيام العيد.

وأضاف أن الأمانة تنفذ أيضاً أعمال صيانة أعمدة الإنارة في الطرق الرئيسية، وبرامج التشجير وزراعة شتلات الزهور وبسط المسطحات الخضراء وإعادة طلاء ارصفة الشوارع الرئيسية ومداخل الحاضرة وتجهيز مصليات العيد.