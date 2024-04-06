السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 934 سلة غذائية في محلية بربر بولاية نهر النيل في جمهورية السودان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 934 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية بربر بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 5.370 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة من المشاريع الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.