السعودية | وزير الصحة يلتقي نظيره الإندونيسي في العاصمة المقدسة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الجلاجل أمس السبت، في العاصمة المقدسة، معالي وزير الصحة الإندونيسي الدكتور بودي جونادي صادقين.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الأمور الصحية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل دعم الخدمات وتبادل الخبرات.

بعد ذلك صحب معالي وزير الصحة نظيره الإندونيسي في جولة على مستشفى الحرم، تعرف خلالها على الخدمات الصحية المقدمة والتقنيات الحديثة.

وأقام وزير الصحة الجلاجل طعام الإفطار لوزير الصحة الإندونيسي والوفد المرافق له.

واختتم وزير الصحة الإندونيسي الجولة بزيارة متحف المتحف الدولي للسيرة النبوية في أبراج الساعة بمكة المكرمة، واطلع على أقسام المعرض المتنوّعة والإبداعية.