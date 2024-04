شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح وأتربة.. اعرف توقعات طقس اليوم على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أشار إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.وتشمل تلك المناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم والرياض، وتمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية.ولفت مركز الأرصاد إلى عدم استبعاد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.وذكر أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.وتصل إلى 50 كم/ساعة باتجاهـ مضيق باب المندب, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين باتجاهــ مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاهــ مضيق باب المندب. فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى أعلى من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.وأشار إلى ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.