1.8 مليون غرامات مخالفات مصادر المياه الجوفية

بينما استحدثت وزارة البيئة والمياه والزراعة اشتراطات وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار)، حددت الوزارة 27 مخالفة تستوجب الغرامات، منها 18 مخالفة جسيمة مقابل 9 مخالفات غير جسيمة.

1.8 مليون غرامات

كشف تقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة تصنيفات مخالفات مصادر المياه الجوفية، حيث بلغ إجمالي الحد الأعلى للغرامات 1.812 مليون ريال، منها 1.123 مليون ريال غرامات المخالفات الجسيمة بـ62%، مقابل 689 ألفا إجمالي غرامات المخالفات غير الجسيمة بـ38%.

وتصدرت حفر أو تعميق أو تنظيف بئر في منطقة محظور الحفر فيها المخالفات الجسيمة بغرامة الحد الأعلى، التي تبلغ 150 ألف ريال، وحلت مخالفة تقديم صاحب البئر معلومات خاطئة أو مضللة ثانيا بغرامة الحد الأعلى 100 ألف ريال، وحفر بئر دون رخصة في الرف الرسوبي ثالثا بغرامة الحد الأعلى التي تبلغ 100 ألف ريال، وعدم ردم البئر الخارجة عن الخدمة التي حصل صاحبها على رخصة حفر بئر بديلة عنها رابعا بـ80 ألف ريال الحد الأعلى للغرامة، وحفر صاحب البئر بئرا من خلال مقاول حفر غير مرخص له بمزاولة المهنة خامسا بـ60 ألف ريال.

مخالفات غير جسيمة

تصدر تنظيف بئر دون رخصة في الرف الرسوبي المخالفات غير الجسيمة بغرامة الحد الأعلى التي تبلغ 30 ألف ريال، وحلت عدم تحصين البئر حسب مواصفات الوزارة ثانيا بـ30 ألف ريال، وحفر صاحب البئر بئرا من خلال مقاول حفر مرخص له بمزاولة المهنة دون موافقة الوزارة ثالثا بغرامة الحد الأعلى التي تبلغ 20 ألف ريال، وتنظيف بئر دون رخصة في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي رابعا بـ10 آلاف ريال، وتنظيف بئر دون رخصة في الدرع العربي خامسا بـ5 آلاف ريال.

مخالفات وغرامات

27 مخالفة تستوجب الغرامات

%62 غرامة المخالفات الجسيمة للآبار

%38 غرامات المخالفات غير الجسيمة

18 مخالفة جسيمة لمصادر المياه الجوفية

150 ألفا الحد الأعلى لغرامات المخالفات الجسيمة

30 ألفا الحد الأعلى لغرامات المخالفات غير الجسيمة