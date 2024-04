شكرا لقرائتكم خبر عن "بيئة نجران" تكثف جولاتها الرقابية على أسواق النفع العام والمسالخ قبل العيد والان نبدء بالتفاصيل

أنشطة تجارية يستهدفها مراقبونا لتحقق من إلتزامها بالإشتراطات الصحية مع إقتراب #عيد_الفطر_المبارك pic.twitter.com/4ksqqFoKpL — أمانة منطقة نجران (@NajranMunicipal) April 7, 2024

رقابة مشددة

الدمام - شريف احمد - كثف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران، جولاته الرقابية على أسواق النفع العام والمسالخ بالمنطقة، وذلك ضمن خطته لاستعدادات عيد الفطر المُبارك لهذا العام.وشملت الجولات الرقابية أسواق الخضار والفواكه والمسالخ وأسواق الماشية وسوق التمور، للتأكد من مدى وفرة السلع والمنتجات وتغطيتها خلال شهر رمضان المبارك وتطبيق الاشتراطات وضبط المخالفات. أنشطة تجارية يستهدفها مراقبونا لتحقق من إلتزامها بالإشتراطات الصحية مع إقتراب This is a Twitter Status This is a Twitter Status— أمانة منطقة نجران (@NajranMunicipal)وأكد فرع البيئة، على تشديد الرقابة الميدانية خلال الفترة السابقة والجارية على فترات صباحية ومسائية على أسواق النفع العام والبالغ عددها 20 سوقاً، والمسالخ الحكومية والخاصة والبالغ عددها 45 مسلخاً.حيث نُفذ خلال شهر رمضان الجاري أكثر من 1113 جولة رقابية، بمنطقة نجران، نتج عنها رصد 56 مخالفة.وأكد فرع البيئة استمرار الجولات الرقابية خلال إيام عيد الفطر المبارك للحفاظ على الصحة العامة وتحسين الخدمات بأسواق النفع العام والمسالخ.