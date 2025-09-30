شكرا لقرائتكم خبر مزاد نادي الصقور السعودي يعزز الموروث ويدعم الطواريح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحظى مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمكانة خاصة لدى الطواريح والصقارين، كونه وجهة رئيسة في موسم الطرح بالمملكة، ومناسبة تعكس اعتزاز المملكة بموروث الصقارة، عبر منظومة متكاملة من الخدمات التي يقدمها النادي منذ استقبال الطواريح وحتى توثيق البيع.

ويعد طرح الصقور هواية متوارثة عبر الأجيال، تتطلب دقة وصبرا ومهارة عالية في تتبع الصقور المهاجرة وطرحها دون إلحاق الأذى بها، وقد تحولت مع مرور الوقت إلى مصدر دخل ورافد اقتصادي موسمي للطواريح.

ومع اقتراب موعد المزاد، عزز النادي وعي الطواريح بأهمية الصقارة المسؤولة، من خلال غرس مفاهيم بيئية تسهم في استدامة السلالات، حيث يقتصر المزاد على صقور فرخ الشاهين البحري المهاجر، مع الالتزام بعدم إقامة مزادات للشاهين القرناس حفاظا على استدامته.

ويخصص النادي للطواريح القادمين من مختلف مناطق المملكة خدمات متكاملة تشمل استقبالا ميدانيا عبر فرق متخصصة تنتشر في مواقع الطرح، وتسهيلات للنقل والسكن، إضافة إلى توثيق عمليات البيع الكترونيا وفق معايير دولية.

كما ينظّم المزاد منافسات مباشرة وسريعة تُعرض فيها الصقور أمام الجمهور والمشترين في بيئة آمنة وموثوقة.

ويتيح المزاد متابعة فعالياته عبر النقل المباشر في القنوات التلفزيونية وحسابات النادي في منصات التواصل الاجتماعي، مع تخصيص جوائز للطواريح في ختام لياليه تقديرا لجهودهم ودورهم في صون هذه الهواية.

يذكر أن المزاد يقام في مقر نادي الصقور السعودي بمَلهم (شمال الرياض)، خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 30 نوفمبر 2025، بالتزامن مع موسم طرح الصقور السنوي في المملكة.