شؤون الحرمين: 29 رمضان ليلة ختم القرآن

التأمينات الاجتماعية تعلن عن توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية لكافة المتقاعدين والمستفيدين المشمولين بنظامي... الرياض : الرياض : دوت الخليج 29 رمضان 1445 هـ 29 رمضان 1445 هـ المخزون المائي للسدود الأعلى منذ 14 عاما أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ارتفاع حجم مخزون المياه في بحيرات السدود إلى 829 مليون م3، حتى يوم 25 رمضان الجاري، وهو الأعلى منذ... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 29 رمضان 1445 هـ 29 رمضان 1445 هـ 350 ريالا لثوب العيد تشهد محلات الخياطة الرجالية بمختلف المناطق، حركة شرائية عالية واستنفارًا كبيرًا من قبل الخياطين والباعة مع قرب عيد الفطر، للوفاء... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 29 رمضان 1445 هـ 29 رمضان 1445 هـ الملوح تغزو الأسواق بدأت مزارع منطقة نجران بإنتاج وقطف «الطماط الملوح» الصغير والذي يتميز عن بقية أنواع الطماط بسكرية طعمه والبقاء لأطول فترة زمنية... نجران: قاسم الكستبان نجران: قاسم الكستبان 29 رمضان 1445 هـ 29 رمضان 1445 هـ جولات رقابية على منافذ بيع زكاة الفطر ومستلزمات العيد تواصل وزارة التجارة تنفيذ جولاتها الرقابية على منافذ بيع زكاة الفطر، ومحال مستلزمات العيد، التي يكثر الإقبال عليها من المستهلكين... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 28 رمضان 1445 هـ 28 رمضان 1445 هـ أكثر من 2.5 مليون يشهدون ختم القرآن الكريم بالمسجد الحرام أدى أكثر من مليونين ونصف مصل مساء اليوم صلاة العشاء والتراويح في ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك بالمسجد الحرام، وحضور... ‏مكة المكرمة : دوت الخليج ‏مكة المكرمة : دوت الخليج 28 رمضان 1445 هـ 28 رمضان 1445 هـ دعوة المعتمرين والزائرين للتعاون مع المنظومة الأمنية في ليلة ختم القرآن دعت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، القاصدين والزائرين للحرمين الشريفين, في ليلة ختم القرآن الكريم, إلى ضرورة... ‏مكة المكرمة : دوت الخليج ‏مكة المكرمة : دوت الخليج 28 رمضان 1445 هـ 28 رمضان 1445 هـ

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