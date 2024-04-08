تراند اليوم : بالفيديو.. أول تعليق من الرائي "متعب البرغش" بشأن إمكانية رؤية هلال شهر شوال غداً الإثنين

صحيفة الخليج 365: أوضح الرائي متعب البرغش، أن هناك معوقات لرؤية هلال شهر شوال غداً الإثنين بسبب الطقس الغائم.

وقال البرغش خلال مداخلة مع برنامج نشرة الأخبار على قناة العربية:" نحن في مرصد الأهلة في تمير، على أهبة الاستعداد لتحري هلال شهر شوال، وحسب المعطيات العلمية، أن الشمس غداً سوف تغيب في الساعة السادسة و 14 دقيقة".

وأضاف البرغش:" يبدأ الرصد غداً مع مغيب الشمس بإذن الله، والطقس غداً حسب مركز الأرصاد أنه غائم إلى غائم جزئياً، وتعتبر من المعوقات للرؤية، ومن ضمن المعوقات أيضاً ما نعيشه الآن في فصل الصيف ويسميه العرب بمراويح الصيف".