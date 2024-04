شكرا لقرائتكم خبر عن صديقة للبيئة.. وقاء: الخنافس تسهم في الحفاظ على التوازن البيئي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، رصد انتشار الحشرات في مواقع قليلة مختلفة في عدد من مناطق المملكة بانتشار ضعيف، وفي موقع واحد بانتشار كثيف.

وأشارت إلى أن فِرق المركز استطلعت المواقع للتأكد من نوع الحشرة وتقييم الوضع، وتبين أنها من الخنافس النافعة من "Heteracantha depressa" عائلة "Carabidae" الصديقة للبيئة، التي تتغذى على العديد من الآفات الحشرية بخاصة حرشفية الأجنحة، مثل الفراشات وأبو دقيقات.

آفة زراعية

وأكد "وقاء" أنه لا يوجد أي ضرر لهذه الخنافس على الإنسان أو الحيوان، وأن سبب انتشارها يرجع إلى حالة الفوران التي حدثت لـ"حشرة أبو دقيق الخبازي" في العام الماضي، التي تعد آفة زراعية تتغذى عليها الخنافس وتعيدها إلى مستواها الطبيعي في البيئة.

وأوضح المركز أن مكافحة هذه الخنافس قد تسبب آثارًا عكسية ضارة على البيئة، لأنها نافعة وتسيطر على الآفات، إلى جانب إسهامها في التوازن البيئي.

#خذ_العلم | تساهم #الخنافس(Carabidae) في الحفاظ على التوازن البيئي وهي حشرة صديقة للبيئة لا تُحدث أضراراً على الإنسان أو الحيوان. pic.twitter.com/saIurAJ6s1 — مركز وقاء (@WeqaaCenter) April 6, 2024



تخفيض الإضاءة أو إطفائها

وينصح "وقاء" بتخفيض الإضاءة أو إطفائها في مواقع وجودها، لأن الخنافس تنجذب للضوء للبحث عن فرائسها.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع المركز على الهاتف المجاني 939، والإبلاغ عن أي ظاهرة ليجري التعامل معها.

وأشار إلى أهمية متابعة منشورات المركز عبر منصاته في وسائل التواصل الاجتماعي، للاطلاع على كل ما يتعلق بالصحة النباتية والحيوانية في المملكة.