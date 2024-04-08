السعودية | فرع وزارة الشؤون الإسلامية بحائل يطلق 36 فرصة تطوعية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل، ممثلاً بإدارة المساجد والقسم التطوعي عبر منصة العمل التطوعي” 36 ” فرصة تطوعية بالمنطقة، تستهدف الذكور والإناث، وذلك في إطار الجهود والأعمال التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة للعناية بالمساجد وتهيئتها وتجهيزها بجميع الخدمات.

وأوضح الفرع أن الفرص التطوعية تهدف إلى تنظيم المصلين لصلاة عيد الفطر المبارك لعام 1445 هـ التي تشهد ازدحاماً، سواء داخل مدينة حائل أو المحافظات التابعة لها ، داعياً الراغبين بالتسجيل في الفرص التطوعية متابعة الموقع.