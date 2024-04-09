السعودية | اللواء الودعاني يتفقَّد قيادة وقطاعات ووحدات ومراكز حرس الحدود بمنطقة جازان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تفقَّد مدير عام حرس الحدود المكلف اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني قيادة وقطاعات ووحدات ومراكز حرس الحدود بمنطقة جازان وعدداً من المشاريع التي يجري تنفيذها.

ونقل مدير عام حرس الحدود المكلف تحيات وتقدير صاحب السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، لمنسوبي حرس الحدود بمنطقة جازان.

ونوّه اللواء الودعاني بجهود وحدات حرس الحدود في الخطوط الأمامية التي تتصدى لتهريب المخدرات ومخالفي نظام أمن الحدود ودورها في حفظ أمن الوطن وحماية حدوده.