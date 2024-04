شكرا لقرائتكم خبر عن جهود مباركة لمملكة الخير.. الوزراء يهنئون القيادة بمناسبة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، باسمه ونيابةً عن منسوبي الوزارة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله ـ، وللشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وثمّن سمو وزير الخارجية، ما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ أيدهما الله ـ، من حرص واهتمام لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار خلال شهر رمضان المبارك، وتقديم جميع الخدمات المتكاملة والمتطورة في الحرمين الشريفين، سائلاً الله العلي القدير أن يحل العيد ومعه أنباء الاستقرار والأمن والطمأنينة للمنطقة، وللعالم أجمع.رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وللشعب السعودي الكريم والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1445هـ.وقال سموّه في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "باسمي ونيابة عن كل الرياضيين في المملكة، أتقدم بخالص التهنئة لقيادة وطننا الغالي -أيدها الله-، بمناسبة حلول المناسبة السعيدة وإتمام شهر رمضان المبارك بنجاح، من خلال ما تم تقديمه من أعمال وجهود مباركة في سائر قطاعات الدولة لخدمة المسلمين قاصدي الحرمين الشريفين في الشهر الفضيل، والتي تحققت بتوفيق من الله -عز وجل-، ثم بالدعم والتوجيهات الكريمة من لدن مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله-".وتابع سموّه: "يواصل القطاع الرياضي من عامٍ إلى آخر التقدم بمزيد من النجاح والتميز، بعد أن وجد كل المقومات والدعم، ووفق الرؤى السديدة من لدن قيادتنا الرشيدة -أيدها الله-، ليمضي قدماً نحو تحقيق نجاحات جديدة -بإذن الله- على المديين القريب والبعيد".ودعا سموّه في ختام حديثه بأن يعيد الله -عز وجل- هذه المناسبة السعيدة ووطننا في خير ورخاء وعز وتقدم، في ظل قيادته الرشيدة، ونسأله سبحانه أن يتقبل من المسلمين أجمعين صالح أعمالهم.رفع وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، باسمه ونيابةً عن كافة منسوبي ومنسوبات منظومة النقل والخدمات واللوجستية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهم الله-، وإلى الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر.ونوّه بالخدمات الجليلة والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، لضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار خلال موسم العمرة و شهر رمضان المبارك، وتمكينهم بنجاح من التنقل الآمن وأداء مناسكهم بكل يسر وانسيابية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، وعلى كافة مسارات منظومة النقل والخدمات اللوجستية. ودعا المولى -عز وجل- أن يُديم على المملكة أمنها واستقرارها وازدهارها، في ظل قيادتها الرشيدة،وأن يُعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليُمن والبركات.رفع وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وقال في تصريح: "يحل علينا عيد الفطر المبارك ونحن ننعم بفضل الله -عزّ وجل- بنمو وازدهار مستمرين في وطننا الغالي، ونُشيد بجهود المملكة في توفير أفضل الخدمات للمعتمرين وقاصدي الحرمين الشريفين، انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على راحة ضيوف الرحمن وخدمتهم على أكمل وجه".وسأل المولى -عزّ وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على الوطن وعلى الأمتين العربية والإسلامية نعمة الأمن والأمان والنماء والرخاء والازدهار.رفع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف باسمه ونيابة عن منسوبي منظومة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وسأل الله -عز وجل- أن يديم على القيادة الرشيدة - أيدها الله - موفور الصحة والعافية، وأن يعيد المناسبة المباركة على الأمتين العربية، والإسلامية بالخير، واليمن، والمسرات.وثمن ما تحظى به منظومة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من دعم واهتمام من قبل القيادة الرشيدة، والذي كان له الأثر الكبير على النمو المتواصل والمستمر الذي يشهده هذين القطاعين الاستراتيجيين، مشيدًا بما تحقق من نهضة وتطور في مختلق القطاعات الاقتصادية في المملكة.وقدم الخريف التهنئة لمنسوبي وزارة الصناعة والثروة المعدنية وجهات منظومة الصناعة والتعدين وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وشركاءهم من مختلف الجهات الحكومية والخاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك، -سائلًا المولى- عز وجل أن يعيده أعواماً عديدةً، وأزمنةً مديدةً، والجميع بصحة وعافية.رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظهما الله ــ، بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1445هـ.وسأل الله تعالى أن يجعل العيد عيد خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية وعلى الشعب السعودي الكريم، وأن يديم على البلاد وقيادتها نعمة الأمن والأمان والتقدم والاستقرار والرخاء.وأثنى على ما تحقق لبلادنا الغالية, في شهر رمضان المبارك من منجزات في كل الأعمال والبرامج التي تخدم الإسلام والمسلمين بالعالم، وتسهم في التيسير على قاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله -صلى الله عليه وسلم-، مثمناً الرعاية الكريمة والدعم الكبير الذي حظيت به برامج وزارة الشؤون الإسلامية في خارج المملكة ممثلة ببرنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين والتي نفذته في 60 دولة خلال شهر رمضان المبارك.وأسهم في تفطير أكثر من 1.5 مليون صائم وصائمة، وبرنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور البالغة 500 طن استفاد منها أكثر من مليوني مسلم في 93 دولة، إضافة إلى برنامج الإمامة في رمضان الذي نفذ في 44 دولة وشارك فيه 192 إماماً لإمامة المصلين في صلاة التراويح والقيام تلبية لطلبات ورغبات المشيخات والمراكز والجمعيات الإسلامية في دول العالم التي ترد إلى الوزارة، واستفاد منه أكثر من 1.750.000 مصل.وقدم الأئمة رسالة المملكة السامية في نشر الوسطية والاعتدال وقيم التسامح وتوعية المسلمين وتذكيرهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وتوجيههم بما يعود عليهم بالنفع والصلاح, مشيراً إلى أن البرامج تجسد الرعاية الأبوية من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ــ حفظهما الله ــ لإخوانهم المسلمين في العالم خلال شهر رمضان.وأشار إلى ما قامت به الوزارة من أعمال وبرامج دعوية وإرشادية تسهم في توعية ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار، وتسهل عليهم أداء نسكهم، وكذلك المناشط والبرامج التوعوية التي نفذتها في مختلف مساجد وجوامع المملكة تهتم ببيان فضل شهر رمضان المبارك والأحكام المتعلقة بالصيام والقيام، وزكاة الفطر والعيد، ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، والانتماء للوطن وفق ما جاء في الكتاب والسنة، وبيان أهمية الأمن والأمان، إضافة إلى خدمة بيوت الله والعناية بها داخل المملكة وتهيئتها وصيانتها ونظافتها.وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على أن هذه النجاحات تحققت بفضل الله ثم بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبمتابعة دقيقة مـــــن سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ــ حفظهما الله ــ، سائلاً الله تعالى أن يعيد رمضان على الأمتين العربية والإسلامية وهي ترفل بلباس العز والتمكين، وأن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم وأقوالهم.رفع وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان باسمه ونيابةً عن منسوبي التعليم، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وثمّن ما يحظى به قطاع التعليم من دعم واهتمام مستمر من قبل القيادة الرشيدة - أيدها الله-، موكداً ما يعكسه الدعم من أهمية بالغة للاستمرار في تجويد المنتجات التعليمية بما يخدم منظومة التعليم العام والجامعي وقطاع التدريب، ويسهم في الارتقاء بجودة التعليم وفق مستهدفات رؤية 2030 نحو بناء مجتمع معرفي، إلى جانب تعزيز مستويات التنافسية العالمية لدى أبنائنا الطلبة.ونوه بالجهود والاستعدادات التي تبذلها حكومة المملكة لخدمة زوّار وقاصدي الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك، مبيناً أن وزارة التعليم تشارك سنوياً في الأعمال التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن جنباً إلى جنب مع الجهات والمؤسسات المدنية في المملكة، حيث تقوم الفرق الكشفية التابعة لوزارة التعليم خلال شهر رمضان المبارك بتقديم الأعمال التطوعية والإنسانية، والتفاعل مع برامج الشراكة المجتمعية التي تعكس قيم التضامن والتعاون والتكافل بين أفراد المجتمع، سائلاً المولى -عزَّ وجل- أن يعيد المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.رفع وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، باسمه ونيابة عن جميع منسوبي منظومة السياحة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما تقدم بالتهنئة للشعب السعودي النبيل والأمتين العربية والإسلامية.وثمن، ما يوليه خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ أيدهما الله ـ، من حرص واهتمام وجهود مباركة في خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار خلال شهر رمضان المبارك، سائلا الله -عز وجل- أن يديم على القيادة الرشيدة - أيدها الله - موفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.رفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه, باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وللشعب السعودي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وسأل الله المولى عز وجل أن يعيد المناسبة على المملكة قيادةً وشعبًا وعلى كافة المسلمين بالخير والبركات، وأن يُديم على مملكتنا الغالية رخاءها وازدهارها وأن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم.رفعَ رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، باسمه ونيابةً عن مسؤولي المجلس وكافة أعضائه ومنسوبيه التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.ونوه الدكتور عبدالله آل الشيخ بنجاح موسم العمرة خلال شهر رمضان لهذا العام 1445هـ، والجهود التي تقوم بها المملكة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين من جميع أرجاء المعمورة، وبما وفرته قيادة المملكة - أيّدها الله - للقطاعات المعنية من مختلف الإمكانات البشرية والمادية.وأكد آل الشيخ أنّ العمل الخيري قيمة راسخة وممتدة لدى قادة هذه الوطن المعطاء منذ تأسيسه، منوهاً بالأعمال الخيرية التي تقوم بها القيادة الرشيدة والدعم السخي للمبادرات خلال شهر رمضان المبارك وتدشين الحملات الوطنية للعمل الخيري والتي تأتي انطلاقاً من قيم الشريعة الإسلامية السمحة التي تدعو إلى التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، وامتداداً للأهداف الوطنية الرامية إلى تلبية الاحتياجات والحماية الاجتماعية للمستفيدين.ووصف رئيس مجلس الشورى في - تصريحه- أنَّ العمل الخيري في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - قد وصل إلى مرحلة متميزة من التطوّر، وامتدَّت إنجازات المملكة إلى خارجها من خلال ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من مشاريع إغاثية وتنموية في جميع المجالات، منوهاً بما قُدم خلال شهر رمضان المبارك من هدايا خادم الحرمين الشريفين من المصاحف والتمور في مختلف دول العالم.وفي ختام تصريحه سأل الدكتور عبدالله آل الشيخ الله -تعالى- قبول الصيام والقيام وأنْ يعيد المولى -عزّ وجل- المناسبة على بلادنا المباركة باليمن والمسرّات أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وجعل الله الكريم ما تقدمه قيادتنا الرشيدة من أعمال جليلة في موازين حسناتهم.