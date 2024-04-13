انت الان تتابع 3 خطوات ضرورية للتعامل مع طفلك الانتقائي في طعامه يبلورها "صحي الرياض الأول" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 أبريل 2024, 12:23 مساءً

نصح تجمع الرياض الصحي الأول، الأمهات، بضرورة اتباع عدد من الخطوات للتعامل مع الطفل الانتقائي في طعامه. وأوصى التجمع، بضرورة الحرص على توفير أغذية صحية جاذبة مختلفة الألوان، وترك الطفل يشارك في إعداد طعامه. وأضاف في إنفوجرافيك نشره اليوم، أن من الضروري عدم إجبار الطفل على إنهاء طبقه عند الشعور بالشبع.

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