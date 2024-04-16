تراند اليوم : بالفيديو.. الكويتي "فهد الشليمي" يكشف كيف استفادت إسرائيل من الهجمات الإيرانية بالطائرات المسيرة والصواريخ

صحيفة الخليج 365: كشف المحلل السياسي الكويتي الدكتور فهد الشليمي، كيف استفادت إسرائيل من الهجمات الإيرانية بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وقال الشليمي في مقطع فيديو:نسوا غزة ولم يتحدث أحدا عنها حتى في تصريح إيران كان الرد على مقتل الحرس الثوري ولم يتطرقوا لغزة، مضيفا: انكسرت العزلة الدولية ضد إسرائيل وأصبح هناك تعاطف دولي مع إسرائيل.

وأكمل: عملت إسرائيل بروباجاندا ودعايا لدفاعاتها الجوية "منظومة القبة الحديدية، ومنظومة الآرو"، مشيرا: الأسلحة الإيرانية صورتها الناس تطير لمدة 6 ساعات.

وزاد:"سقطت بعض الطائرات المسيرة في سوريا منهم 13 طائرة في العراق و9 طائرات طاحوا في سوريا"، موضحا: نسبة إسقاط الأهداف تعاونت بريطانيا وأمريكا وفرنسا لإسقاط العديد من الطائرات قبل وصولها لإسرائيل وبالتالي إسرائيل كسبت تعاطفا ودعما سياسيا ولم يجرح إلا طفلة عربية في صحراء النقب.

ومضى: إيران وجهت صواريخها نحو المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة وإسرائيل اعترضت هذه الصواريخ اللي راح تضربهما، مستكملا: إسرائيل قالت سوف احتفظ بحق الرد "هتخلي الإيرانيين على أعصابهم".

وتابع: إسرائيل سوف تتعامل مع أذرع إيران سواء داخل حماس في لبنان أو في سوريا أو في اليمن، مبينا: لم تستفد إيران شيئا واحدا إلا البروباجاندا "أطلقنا صواريخ وبالتالي تنذر الإسرائيليين".

واختتم: هذه فرصة ذهبية لإسرائيل كي تستعيد الدعم الدولي.