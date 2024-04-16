السعودية | وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 21 التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة وتحمل مساعدات المملكة للشعب الأوكراني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وصلت اليوم، إلى مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية الطائرة الإغاثية السعودية الـ 21، التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيدًا لدخولها عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا، وهي ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني، وتشتمل الحمولة على أجهزة كهربائية، بوزن إجمالي يبلغ 43 طنًا.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.