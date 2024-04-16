أمير الرياض يحضر حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونيابة عنه، يحضر أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية للفائزين بها في دورتها السادسة والأربعين يوم الاثنين القادم بالرياض.

وكانت أمانة الجائزة قد أعلنت في وقت سابق أسماء الفائزين بالدورة السادسة والأربعين 2024، إذ مُنحت جائزة خدمة الإسلام، بالاشتراك: لجمعية مسلمي اليابان، ومحمد السماك لبناني الجنسية، ومُنحت جائزة الدراسات الإسلامية للدكتور وائل حلاق أمريكي الجنسية، فيما حجبت جائزة اللغة العربية والآدب.

أما جائزة الطب، فمُنحت للدكتور جيري روي ميندل أمريكي الجنسية، فيما فاز بجائزة العلوم الدكتور هاورد يوان-هاو تشانغ أمريكي الجنسية.

يذكر أن جائزة الملك فيصل مُنحت للمرة الأولى عام 1979، وفاز بها أكثر من 295 عالماً، ينتمون إلى 45 دولة، حاز عدد من الفائزين بها على جوائز عالمية رفيعة فيما بعد.