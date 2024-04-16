شكرا لقرائتكم سامي جميل نائبًا للرئيس في بنش مارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة بنش مارك، اليوم الثلاثاء، عن تعيين سامي جميل نائبًا للرئيس للتواصل والشراكات الإستراتيجية.

خبرة واسعة

ويمتلك “جميل” خبرة واسعة تزيد على 15 عامًا اقترنت بإنجازات عدة في المجالات الإعلامية والاتصالية، وإدارة السمعة، تقلّد خلالها العديد من المناصب الإدارية بالإضافة لعمله في كبرى المحطات التلفزيونية كشبكة قنوات ART ومجموعة MBC، ومستشارًا لعدة جهات في الاتصال المؤسسي وإدارة السمعة وإستراتيجيات التأثير، ومحاضرًا أكاديميًّا في جامعة جدة.

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من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي لشركة بنش مارك محمد زكي حسنين عن سعادته بانضمام سامي جميل للشركة كونه أحد الكفاءات السعودية الشابة في قطاع الإعلام في ظل سعي الشركة لتعميق علاقتها بالجمهور وفتح آفاق أوسع وأشمل للتعاون مع كافة الجهات الاعلامية والتحول الإستراتيجي حول مزيد من الشراكات مع الجهات المختلفة، متمنيًا لسامي جميل التوفيق في عمله الجديد ضمن عائلة بنش مارك.

الجدير بالذكر أن شركة بنش مارك فازت بجائزة العمل في مسار التوطين لقطاع الفنون والترفيه لعام 2023، حيث تميزت في استقطاب وتوظيف مئات الكفاءات والخبرات الوطنية لدعم صناعة الفعاليات في المملكة العربية السعودية.