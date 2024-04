شكرا لقرائتكم خبر عن 40 عامًا في استضافة زوار المسجد النبوي.. وداعًا الحاج (أبو السباع) والان نبدء بالتفاصيل

ابن حماة السورية

وفاة الحاج اسماعيل الزعيم ابوالسباع

والذي اشتهر بتوزيع الشاي على الزوار وعلى اهل المدينة منذ اكثر من 40 عاماً



رحمه الله رحمة واسعه



#العين_الهلال pic.twitter.com/SxDLybVmFV — علي Ali (@Ali_alhwity_) April 16, 2024

الدمام - شريف احمد - توفى أمس الثلاثاء السوري إسماعيل الزعيم (أبو السباع)، عن عمر ناهز 96 عامًا، واشتهر -رحمه الله- بعمله الخيري في تقديم الشاي والقهوة والخبز مجانًا منذ أكثر من 40 عامًا لزوار المدينة المنورة.وتداول الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، صورًا للحاج إسماعيل الزعيم أبو السباع، في أثناء جلوسه في شوارع المدينة المنورة وبجوار المسجد النبوي، وأمامه الكثير من الأواني الخاصة بتقديم الشاي والأكواب وتجهيزها قبل تقديمها للزوار.انتقل إسماعيل الزعيم ابن مدينة حماة إلى المملكة، وعاش في المدينة المنورة منذ عام 1982حتى وفاته، وقضى 40 عامًا من حياته في خدمة زوار رسول الله. والذي اشتهر بتوزيع الشاي على الزوار وعلى اهل المدينة منذ اكثر من 40 عاماًرحمه الله رحمة واسعهThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— علي Ali (@Ali_alhwity_)ويعود اللقب الذي يعرف به الشيخ إسماعيل لعمله الخيري، إذ اشتهر بضيافته القهوة المرة السعودية والماء والتمر والزنجبيل والشاي والخبز بشكل مجاني للمارة رافضًا قبول أي مبالغ.