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عدن - ياسمين عبدالعظيم - فتاة سعودية مراهقة تكشف دون خجل عن فوائد تعدد الزوجات .. شاهد التفاصيل!

الأربعاء 17 أبريل 2024 11:30 صباحاً

كشفت فتاة سعودية مراهقة ان دراسة بريطانية توضح فوائد تعدد الزوجات يطيل من عمر الرجل ، فضلاً عن أن التعدد يساعد الرجل في تحسين أحواله المهنية والمادية ..

وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة «شيفيلد» البريطانية أن الزواج بامرأة ثانية يمنح الرجل ثقة في النفس وراحة أكبر ، الأمر الذي يمكنه من تحقيق كافة مشاريعه ، وأحلامه ، بالإضافة إلى أن تعدد الزوجات هو سبب نسبي في السعادة وإطالة العمر ، وتحسن الصحة العامة للرجل وكذلك حالته المادية.

كما أشار الباحثون إلى أن التعدد قد يكون سر الحياة السعيدة والعمر الطويل ، ووفقاً للإحصاءات التي أعدتها منظمة الصحة العالمية حول البلدان التى تسمح بتعدد الزوجات ؛ فكانت النتائج إيجابية للغاية ، ومنها أن الزوج الذي يقترن بأكثر من امرأة يزداد عمره بنسبة 12% أكثر من أقرانه غير المعددين .

وأفادت الدراسة أيضاً أن الرجل الذي يتزوج بأكثر من امرأة وتكون لديه عائلة كبيرة يحظى برعاية أفضل خلال مرحلة شيخوخته ويعيش لفترة أطول.