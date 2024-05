شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ محمد إدريس ديبي بفوزه في انتخابات الرئاسة التشادية والان نبدء بالتفاصيل

برقية ولي العهد

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية تشاد.وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس، ولشعب جمهورية تشاد الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية تشاد.وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس، ولشعب جمهورية تشاد الشقيق المزيد من التقدم والرقي.