شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ محمد إدريس ديبي بفوزه في انتخابات الرئاسة التشادية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية تشاد.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس، ولشعب جمهورية تشاد الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس، ولشعب جمهورية تشاد الشقيق المزيد من التقدم والرقي.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس، ولشعب جمهورية تشاد الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
القيادة تهنئ رئيس #الباراغواي بذكرى استقلال بلاده#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) May 15, 2024
التفاصيل: https://t.co/FHz5heEBsj pic.twitter.com/aWr48cJmJh
برقية ولي العهدبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية تشاد.
وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس، ولشعب جمهورية تشاد الشقيق المزيد من التقدم والرقي.