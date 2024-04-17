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اجتماع للاطلاع على جاهزية قطاعات وزارة البيئة لحج 1445

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رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، بمكتبه اليوم، اجتماعا بحضور نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، وعدد من مسؤولي وقيادات الوزارة, لاستعراض استعدادات قطاعات الوزارة المختلفة لموسم حج هذا العام 1445هـ، وجاهزيتها لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة، إلى جانب تهيئة بيئة مثالية لحجاج بيت الله الحرام، تعزيزًا لدور المملكة الريادي في خدمة الحجاج، في ظل الاهتمام والرعاية والدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة لتحقيق حجٍ آمن وصحي.

واطلع نائب أمير مكة على خطط الوزارة التشغيلية لموسم حج هذا العام، ومدى جاهزية كافة قطاعاتها لتحقيق أعلى مستويات الخدمة المقدّمة لضيوف الرحمن، بما يشمل الخطط البيطرية والمحجرية، والأسواق، حيث يتم العمل على إدارة ومراقبة أسواق النفع العام البالغ عددها (81) سوقًا، بالإضافة إلى (41) مسلخًا؛ للتأكد من وفرة وجودة المنتجات.

كما استعرض المشاريع الاستثمارية التي يجري العمل على تنفيذها في المنطقة، من ضمنها أكثر من (30) مدينة زراعية، تم طرح اثنتين منها في كلٍ من الطائف والقنفذة، حيث يتجاوز عدد المزارع بالمنطقة (30) ألف مزرعة، إلى جانب الخطة التطويرية لسدود الحماية بمحافظة جدة، إذ يبلغ عدد السدود في المنطقة (71) سدًا، بإجمالي سعة تخزينية تتجاوز (700) مليون م3.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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