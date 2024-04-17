- 1/2
- 2/2
واطلع نائب أمير مكة على خطط الوزارة التشغيلية لموسم حج هذا العام، ومدى جاهزية كافة قطاعاتها لتحقيق أعلى مستويات الخدمة المقدّمة لضيوف الرحمن، بما يشمل الخطط البيطرية والمحجرية، والأسواق، حيث يتم العمل على إدارة ومراقبة أسواق النفع العام البالغ عددها (81) سوقًا، بالإضافة إلى (41) مسلخًا؛ للتأكد من وفرة وجودة المنتجات.
كما استعرض المشاريع الاستثمارية التي يجري العمل على تنفيذها في المنطقة، من ضمنها أكثر من (30) مدينة زراعية، تم طرح اثنتين منها في كلٍ من الطائف والقنفذة، حيث يتجاوز عدد المزارع بالمنطقة (30) ألف مزرعة، إلى جانب الخطة التطويرية لسدود الحماية بمحافظة جدة، إذ يبلغ عدد السدود في المنطقة (71) سدًا، بإجمالي سعة تخزينية تتجاوز (700) مليون م3.
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع للاطلاع على جاهزية قطاعات وزارة البيئة لحج 1445 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.