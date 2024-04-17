مسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن تبدأ في صفر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تنطلق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الرابعة والأربعين، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في مكة المكرمة في صفر المقبل. ويشارك فيها متسابقون من مختلف دول العالم، ويبلغ مجموع جوائزها 4 ملايين ريال. ويتنافس المرشحون من دول العالم في فروع المسابقة الخمسة، وهي: الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريق الشاطبية «رواية ودراية»، والفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم، الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء والتجويد، والفرع الرابع: حفظ 15 جزءا متتالية مع حسن الأداء والتجويد، والفرع الخامس: حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد. جوائز المسابقة: أربعة ملايين ريال إجمالي الجوائز.

الفائز الأول في الفرع الأول على 500 ألف ريال.

الثاني 450 ألف ريال.

الثالث 400 ألف ريال.

الأول في الفرع الثاني 300 ألف ريال.

الثاني على 275 ألف ريال.

الثالث على 250 ألف ريال.

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