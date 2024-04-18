زوار محمية الملك سلمان يعيشون تجربة زراعة النباتات

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ويتيح المهرجان لزواره إمكانية عيش تجربة مختلفة في منطقة الزراعة والتشجير ضمن فعاليات المهرجان الذي تنظمه هيئة تطوير المحمية في المركز الحضاري بمحافظة القريات حتى 18 أبريل الحالي، حيث توجد أحواض مخصصة لزراعة النباتات والشتلات من قبل ضيوف المهرجان، لتعميق الارتباط بالأرض والزراعة، وزيادة الوعي البيئي لدى المستفيدين بأهمية الغطاء النباتي والمحافظة على البيئة.
كما تعرف ضيوف المهرجان في منطقة الحياة الفطرية على مختلف الكائنات الفطرية من خلال تجارب تفاعلية حية ضمن الفعاليات، ويكتشفون حقائق عن الكائنات التي تعيش في نطاق المحمية من الغزلان والوعول والمها والحبارى وغيرها، والطيور المهاجرة التي تتخذ من المحمية ملاذا آمنا خلال هجرتها.
محمية الملك سلمان
- تعمل على حفظ تنوع الحياة الفطرية.
- إعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض.
- إكثار الكائنات الفطرية لدعم التوازن البيئي.
- إثراء التنوع الإحيائي.
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