دراسة بحثية تطور التطبيقات الناشئة بالذكاء الاصطناعي

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وتندرج هذه الدراسة تحت مظلة كلية الحاسبات وتقنية المعلومات؛ حيث ضمت فريقا يتكون من: الباحث نديم مليباري، والمشرف الدكتور إياد كاتب، والمشرف المشارك الدكتور راشد محمود؛ والتي ركزت على طريقة استغلال البيانات الضخمة التي تنتجها الأجهزة الذكية وإنترنت الأشياء وانتشار التكنولوجيا؛ وذلك من أجل تمكين عمليات اتخاذ القرارات المستنيرة التي تعتمد على البيانات، وتعزيز ذكاء الأنظمة المبتكرة وأدائها بشكل عام.
كما عملت هذه الدراسة على التطورات الذكية التي تشمل التفاعل النشط مع البيئة، وتحليل المعلومات المعقدة، واتخاذ القرارات السريعة والمستنيرة من خلال تحديد 4 أبعاد رئيسة تتمثل في الأنظمة والبنية الرقمية، ومعالجة البيانات والمعلومات، والاستشعار وإنترنت الأشياء وتوليد البيانات، والتحرك؛ حيث وضعت الدراسة أساسا قويا لتطوير الأنظمة الذكية.
نتائج الدراسة البحثية تساهم في:
- تعزيز التكنولوجيا المالية
- تحسين أداء الأنظمة الذكية
- تدعم قدرة التنبؤ وتحسين قدرة اتخاذ القرارات
- زيادة كفاءة توزيع الموارد في الأنظمة الذكية
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