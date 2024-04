شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة السعودية الإلكترونية تكشف حقيقة شائعة "الإعفاء من الرسوم" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الجامعة السعودية الإلكترونية حقيقة الشائعة التي تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إعفاء فئات من الرسوم الدراسية.

ونفت الجامعة السعودية الإلكترونية صدور قرار رسمي من جانبها، بشأن تحديد الفئات المعفاة من الرسوم الدراسية. الرسوم الدراسية في الجامعة السعودية الإلكترونية وأكدت في منشور على صفحتها الرسمية، عدم صحة بعض ما تمَّ تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص.



ودعت الجميع إلى تحرِّي الدقة واستيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق خلف الأخبار غير الصحيحة أو المشاركة في نشرها.

وكانت انتشرت شائعة على صفحات التواصل الاجتماعي تشير إلى أن الجامعة السعودية الإلكترونية، أعفت 3 فئات من الرسوم، وهم أبناء المشاركين في عاصفة الحزم، ومستفيدي الضمان الاجتماعي، وبعض الجهات التابعة للشؤون الاجتماعية.

