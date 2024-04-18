شكرا لمتابعة خبر عن رصد مخالفات الشاحنات والحافلات آليًا الأحد المقبل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يبدأ من الأحد المقبل، تطبيق نظام الرصد الآلي على مخالفات الشاحنات والحافلات في مختلف مناطق المملكة، فيما يتعلق بأنشطة نقل البضائع وتأجير الشاحنات وحافلات النقل الدولي.

وتتضمن المخالفات التي سيتم رصدها على وجه الخصوص، تشغيل شاحنة أو حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، وتشغيل شاحنة أو حافلة ببطاقة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تشغيل حافلة تجاوزت العمر التشغيلي المحدد، بحسب الإخبارية.

يُذكر الهيئة العامة للنقل قد أطلقت ثلاث مراحل لنظام الرصد الآلي على الطرق، حيث تم تطبيق المرحلة الأولى على سيارات الأجرة في 13 مارس 2022م.