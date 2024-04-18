شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة خطية ، من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين .

وتسلم الرسالة نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية ، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي ، خلال استقباله، اليوم في ديوان الوزارة بالرياض، سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة .

كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة ، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .