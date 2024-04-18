تراند اليوم : بالفيديو.. المسند يكشف سبب الحالة المطرية المناخية التي تشهدها المنطقة حاليا.. وسر ظهور اللون الأخضر على السحب

صحيفة الخليج 365: كشف عبدالله المسند ،نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ أسباب الحالة المطرية المناخية التي تشهدها المنطقة حاليا.

وقال خلال لقاء له مع برنامج "ياهلا": "الحالة عبارة عن منخفض جوي أثر في منطقة الخليج وعلى وجه التحديد ما بين قطر والإمارات.

منخفض جوي

وتابع: هذا المنخفض الجوي تزامن مع منخفض جوي علوي، بمعنى أن لدينا منخفضين سطحي وعلوي، وهذه المنخفضات تسحب الرطوبة والرياح من كل الاتجاهات وتم سحب الرطوبة من الخليج العربي وبحر عمان وبحر العرب وتزامن هذا مع وجود ميكنة أخرى في الشمال الشرقي لبحر العرب تمثل في مرتفع جوي يقوم بإنزال الهواء ودفع كتلة هوائية رطبة في اتجاه عمان والإمارات والربع الخالي وشرق الجزيرة العربية.

سحب مفعمة بالرطوبة

وأردف، كل هذه الظروف من النادر أن تجتمع بهذه الصورة سواء كانت سطحية أو علوية أدت إلى تشكل هذه السحب الهائلة وهذه السحب المفعمة بالرطوبة حتى ظهر اللون الأخضر على أجزاء من هذه السحب وهذا إشارة على أن الحالة خطيرة والحالة فيها كمية من الأمطار الكثيرة، لافتا إلى أن هذا اللون تم تصويره في دبي.

السجلات المناخية

وأضاف، هطلت الأمطار الغزيرة نظرا لاكتمال أركان المنخفض الجوي حتى وصلت كمية تاريخية لم ترصد منذ بدء السجلات المناخية في الإمارات ومثلا متوسط الأمطار في مدينة العين 50 مللي متر خلال 20 ساعة وتعادل الكمية التي هطلت خلال 5 سنوات وهذا أمر نادر ولم يسجل من قبل.