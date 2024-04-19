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عدن - ياسمين التهامي - الجلجلان والياغورت.. خلطة سحرية وفوائد مذهلة يبحث عنها الجميع وخصوصا النساء (طريقة الاستخدام الصحيحة)

هناك فائدة كبيرة عند إضافة السمسم أو الجلجلان مع الياغورت وهذه الفوائد تخص الكبار والصغار، ومن هذه الفوائد ما يلي:

يعملان كلًا من الجلجلان والياغورت على تقوية العظام وعلاج أمراضه للأطفال والكبار لأنه يحتويان على نسبة كبيرة من الكالسيوم والمعادن اللازمة للجسم.

يساعدان على منع الإصابة بجلطات الدم ومنها انسداد في شرايين القلب وبالتالي يحافظان على صحة القلب.

من فوائد الجلجلان والياغورت هو خفض مستوى ضغط الدم المرتفع.

خليط السمسم والياغورت يساعدان في فقدان وزن الجسم وتفتيت الدهون بصورة فعالة.

يمكنك استخدام هذا الخليط في زيادة وزن الجسم بعض المناطق فيه.

يعالجان المرض السكري ويقللان من أعراضه.

يعالجان نزلات البرد ويكونان علاج فعال للكحة والسعال.

ومن أهم فوائدهما معًا تقوية الجهاز المناعة للجسم.

يستخدمان لضبط التمثيل الغذائي للجهاز الهضمي وبالتالي تنظم عملية الهضم ويعالجان مرض الإمساك والإسهال.

فوائد الجلجلان

إن فوائد الجلجلان كثيرة ومتعددة لاحتوائه على عناصر غذائية مفيدة جدا وكثير من الفيتامينات الهامة والمعادن التي تفيد الجسم بشكل عام والبشرة والشعر بوجه خاص, ومن هذه العناصر الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والفسفور والمنجنيز ومن فوائد الجلجلان :

يعالج الجلجلان التهابات اللثة والأسنان ويحدان من آلامها.

يمكنك استخدام الجلجلان في الترطيب العميق للشعر وأيضًا يعالج تساقط الشعر، كما يعمل على تكثيف وتعزيز بصيلاته.

يعالج الجلجلان بعض الأمراض الجلدية مثل حب الشباب والطفح الجلدي.

يحارب جميع انواع السرطانا.

يساعد في علاج مشاكل الاذن.

يعالج الانفلونزا والسعال ونزلات البرد.

وصفات الزنجلان والياغورت

هناك وصفات كثيرة جدًا للسمسم والياغورت للحصول على فوائدهما معًا، ومن هذه الوصفات ما يلي:

وصفة الجلجلان والياغورت للتسمين

نحضر الجلجلان البلدي والياغورت، ثم نقوم بغسل الجلجلان جيدًا ونقوم بتحميصه، ثم نقوم بأخذ ملعقتان ونخلطه مع مقدار من الياغورت ويتم التقليب جيدًا، ثم تتناول هذه الوصفة لزيادة وزن الجسم في أسرع وقت ممكن، وأيضًا يمكنك استخدامه لتوحيد لون بشرتك.

وصفة الجلجلان مع الياغورت لعلاج جفاف البشرة

كما ذكرنا أن من فوائد الجلجلان والياغورت هو الترطيب العميق للبشرة وذلك من خلال استخدام السمسم ومضاف إليه الياغورت، ويتم دهن البشرة به كعلاج فعال للحروق التي تسببها أشعة الشمس للبشرة الجافة وايضًا علاج فعال لجفاف البشرة ويجعلها أكثر نضارة وحيوية.