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عدن - ياسمين التهامي - ضع خلطة الفازلين مع الملح على هذه المناطق من جسمك وشاهد النتيجة العجيبة بنفسك..ما الذي سيحدث؟!

منذ عصور قديمة يتم إستخدام الفازلين في علاج الكثير من المشاكل منها تهدئة الجلد الجاف وشفاء الجروح . وفقاً لموقع فاسلين، فإن الفازلين مصنوع من مادة هلامية يتم تنقيتها حوالي ثلاث مرات وتشمل عمليات التقطير، إزالة التهوية، الترشيح. لكي ينتج المادة الهلامية والمحلول الغير مزعج وهيبرو أليرجينيك .

وهذا ما يجعل الفازلين يعمل بشكل جيد وخلق حاجز بين خلايا الجلد الجاف أو التالف وبالتالي تأمين الرطوبة وزيادة الإنتعاش.

بالرغم من أن الإستخدام الشائع للفازلين هو أنه يعمل كمرطب، هل تعلم بأنه يمكن إستخدامه لإزالة بقع المكياج من علي الملابس وإليك مجموعة من الطرق الإبداعية لإستخدام الملح مع الفازلين .

هناك فرصة جيدة لإستخدام الفازلين في حياتك علي الأقل مرة واحدة . والكثير من الناس يستخدم الفازلين لزيادة ترطيب البشرة لأن لديه قدرة كبيرة علي الترطيب . يمكنك إضافة معلقة من الملح إلي عبوة الفازلين الخاصة بك للحصول علي نتائج مدهشة .

علاج تشقق الشفاه :هل لديك تشققات في الشفاه ؟ تكره بأن يتدلي الجلد من الشفاه بهذا الشكل ؟ يمكنك محاولة شده وبالتالي عمل جروح للشفاه ويجعل الأمر أسوأ . أفضل طريقة لإزالته هو مزج حفنة من الملح مع القليل من الفازلين لفرك الشفاه وتقشيرها من الجلد الميت . إذا كنت ترغب في التخلص من تشقق الشفتين، كل ما عليك هو تطبيق طبقة من الفازلين علي الشفاه حتي لو كانت طبقة فازلين رقيقة، فهي سوف تساعدك في الحفاظ علي الشفاه رطبة وتعطي الشفاه لمعان طبيعي .

الملح من أشهر مقشرات الجلد المنزلية ووسيلة رائعة لجعل الأقدام والجسم يتمتع ببشرة رائعة ويمكنك إدخال الملح في العديد من الوصفات لتدليك القدمين في المنزل . . عند تطبيق كمية لابأس منها من الفازلين والملح معاً علي تشقق القدمين كل ليلة وبمجرد تطبيق كمية من الفازلين يمكنك تغطية قدميك بجوارب للمساعدة علي تكثيف أثر الترطيب .

القضاء علي أثر المنتجات الكيميائية :

يوجد عدد كبير من الأفراد يستخدم مثبتات الشعر مع مرور الوقت يتلف فروة الرأس وللتخلص من أثار تراكم هذه المنتجات يمكنك مزج الملح مع الفازلين في الماء وترك الخليط لمدة يوم واحد قبل إستخدامه وتطبيقه علي الشعر لمدة خمس دقائق . أيضاً بدلاً من إستخدام مواد إزالة المكياج او حتي زيوت الأطفال والتي قد تحتوي علي مواد كيميائية تؤدي إلي تهيج العينين يمكنك اللجوء إلي الفازلين بإعتباره طريقة طبيعية لإزالة أثار المكياج فهو خفيفو أمن الإستخدام .علاج إنتفاخ العين :

نقع القطن في المياه المالحة البارد وكمية فازلين مناسبة ثم تطبيقها علي الاماكن التي تعاني من الإنتفاخ أسفل العينين للمساعدة في تقليل الإنتفاخ . عندما تعاني من الهالات السوداء تحت العين تعطي مظهر شاحب للبشرة والشعور بالتعب . ولكي تتبع علاج بسيط لتخلص من الهالات السوداء وتقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة حول العين عليك القيام بتطبيق كمية من الفازلين مخلوطة مع بضع نصف معلقة من الفازلين والتطبيق بلطف حول العينين وترك الخليط لمدة 1 ساعة ثم مسح الخليط برفق وغسل الوجه بالماء البارد .

تهدئة الجلد :

إذا كان لديك حساسية الجلد وسرعة الإنفعال بسهولة، يمكنك تجربة هذا القناع الذي يساعدك في تهدئة الجلد ومنع تهيج البشرة بسبب مكوناته المضادة للإلتهابات . فهو يمكنك من السيطرة علي النفط وترطيب المناطق الجافة في الجلد . بمجرد مزج 2 ملاعق صغيرة من الملح و4 ملاعق صغيرة من الفازلين وتطبيق الخليط علي البشرة الجافة والنظيفة بإستثناء منطقة العين وتركه لمدة 10 – 15 دقيقة ثم شطف الوجه بالماء الدافئ .لكي تعطي بشرتك دفعة من الترطيب المكثف يمكنك خلط الفازلين المذاب والماء . بوضع معلقة من الفازلين في وعاء امن الإستخدام في الميكروويف وخلط 1 معلقة كبيرة من هلام الصبار وكمية صغيرة ملح وخلطهم جيداً معاً لتطبيق الخليط علي الوجه لمدة 30 دقيقة قبل الخروج من المنزل في فصل الشتاء . يساعدك في حماية الجلد من الجفاف والتشقق لكي يمنع تكوين التجاعيد والخطوط الدقيقة حول العنين والفم .

تقشير الجلد :

يمكنك أن يكون الملح مفيد للعناية بالبشرة . عند الجمع بين الملح وزيت الزيتون وزيت اللافندر لعمل مقشر مدهش في حمام الإستحمام . وعند إستخدام الخليط لفرك الجسم بأكمله ثم الإستحمام لغسل الجسم . الملح مقشر رائع لتجديد الجلد من خلال إزالة خلايا الجلد الميتة .

عند محاولة إستخدام خليط لتقشير الجلد مثل قد تحتاج إلي إضافة طبقة من الفازلين فمثلاً عند الحاجة لتطبيق خليط من الملح والسكر إلي الفازلين وتطبيقه علي الشفاه، يساعدك في التخلص من الخلايا الميتة أو حتي تطبيق الخليط علي فرشاه الأسنان ناعمة والتدليك في حركة دائرية للحصول علي شفاه ناعمة ووردية اللون .الحصول علي أسنان بيضاء :

الكثير يعاني من مشاكل الأسنان الصفراء، الحل بسيط وفعال من خلال خلط كل من الملح وصودا الخبز . وعند تطبيق الخليط علي الأسنان في أي وقت تحتاج إليه سوف تحصل علي أسنان بيضاء ونظيفة .

تونر للوجه :

يمكنك إستخدام الملح كتونر للوجه حيث يخترق مسام البشرة بعمق ويعمل علي التنظيف العميق. حيث يقوم بالسيطرة علي إنتاج النفط ومحاربة البكتريا التي تمنع حب الشباب. يمكنك تجهيز تونر منزلي بنفسك من خلال خلط معلقة صغيرة من الملح مع 4 أونصات ماء دافئ وصب الخليط الخليط في زجاجة رش وإستخدام هذا الخليط مرة واحدة في اليوم لتنظيف الوجه .مزج الملح مع الفازلين يساعدك في عمل منظف رائع للجلد .

إذا كنت تعاني من الجلد الجاف بشكل مكثف يمكنك خلط معلقة من الفازلين مع بضع قطرات من الحليب وتطبيق الخليط علي الوجه مع الإنتظار لبضع دقائق ثم مسح الوجه برفق . أو إزالته من خلال إستخدام وسادة من القطن رطبة لإزالة أثر الشوائب الناتجة عن المكياج بدون تجرد البشرة من الزيوت الطبيعية .علاج مشاكل الشعر :

من المعروف أن الملح من العناصر الطبيعية لعلاج مشاكل الشعر فهو يساعدك في التخلص من الشعر المجعد وإنقسامات الشعر فهو وسيلة رائعة للمساعدة في علاج مشاكل الشعر وحمايته من الضرر . يساعدك الفازلين في إحداث الكثير من النتائج للشعر ومنها الشعر الجاف .

مقشر للجسم :

خلط الملح مع الفازلين يعمل كأفضل مقشر للجلد . يعمل الفازلين علي تقشير الجلد الميت وتقديم ترطيب كافي للجلد. يمكنك أيضاً خلط كمية من السكر مع الفازلين وإستخدامها في فرك الجلد .

التخلص من علامات التمدد :

الفازلين فعال جداً في الحد من علامات التمدد الناتجة عن الحمل أو الزيادة السريعة للوزن أو حتي إنقاص الوزن. عند القيام بخلط الفازلين مع هلام الصبار وتدليك هذه المنطقة بلطف لمدة 10 دقائق يومياً .علاج الندبات :

العديد من الإصابات تؤدي إلي ظهور الندبات وعند تدليك المنطقة المصابة بالفازلين يمكن أن يساعدك في إلتئام الجروح. من خلال مزج كمية من الفازلين مع بضع قطرات من العسل والتدليك بلطف لمدة 10 دقائق قبل مسح الخليط بقطقع قماش قطنية مبللة .

لايوجد شئ مزعج أكثر من التسرع عند الخروج من المنزل والعثور علي سستة غير سليمة سواء في معطفك أو السراويل . عندما يصبح سحاب السستة عالق . يمكنك خلط كمية من الفازلين مع الملح وتطبيقها علي سحاب السستة لكي يتم تشغيل السستة بسلاسة مرة أخري .

إصلاح خدش شاشة الموبيل :

هل حقاً تريد عدم إنفاق المزيد من المال في إصلاح شاشة التليفون والخدوش الموجودة عليها .ببساطة ملء معلقة بالفازلين والملح واستخدام المزيج في الضغط البسيط علي الخدوش والحرص علي عدم الضغط .