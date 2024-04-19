شكرا لمتابعة خبر عن تصلي على كرسي بسبب مشكلة في الركبة.. كيف يكون الركوع والسجود؟ .. الخثلان يجيب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان كيفية الركوع و السجود عندما يصلي الشخص على كرسي بسبب مشكلة في الركبة.

وقال الخثلان أنها إذا كانت قادرة على الوقوف أثناء القراءة يفضل أن تقرأ وهي واقفة، وأثناء السجود في الصلاة تجلس على الكرسي.

وأضاف الخثلان أنها إذا كانت لا تستطيع أن تصلي وهي قائمة يشق عليها ذلك وتجلس على كرسي من أول الصلاة، وتقرأ الفاتحة وما تيسر ثم تنزل أثناء الركوع بالرأس والظهر.