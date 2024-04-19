لكل من بلغ هذا السن.. الصحة تعلن توفير لقاح الفايروس التنفسي المخلوي

أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، عن بدء توفير لقاح الفايروس التنفسي المخلوي RSV لكل من بلغ 60 سنة وأكبر في السعودية.

وأوضح الدكتور عسيري في تغريدة له على منصة إكس، أنه يمكن الحصول على اللقاح من خلال التواصل مع طبيب الأسرة في تطبيق “صحتي”، مبيناً أن هذا الفيروس يعتبر سببًا مهمًا لالتهابات الجهاز التنفسي، ويزيد من احتمالات الإصابة بالجلطات القلبية بشكل ملحوظ.

وأكد الدكتور عسيري أن الفايروس التنفسي المخلوي هو السبب الأول للتنويم في السنة الأولى من العمر، وسبب رئيسي في التهابات الرئة والوفيات المرتبطة بها في كبار السن. وأعرب عن توقعه أن يحدث اللقاح فارقاً عظيماً في العبء المرضي من هذا الفيروس العنيد.

يذكر أن الدكتور عسيري كان قد أعلن في يناير الماضي أن السعودية ستكون خامس دولة في إدراج واستخدام لقاح الفايروس التنفسي المخلوي RSV لمن بلغ 65 سنة وأكبر.

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