شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار على الباحة ونجران وجازان والان نبدء بالتفاصيل

أمطار متوسطة على نجران

أمطار غزيرة على جازان

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظة العقيق، وبلجرشي، والقرى، والمندق، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والأجزاء المجاورة لها.وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً. This is a Twitter Status لـ "This is a Twitter Status": استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق This is a Twitter Status وهطول This is a Twitter Status من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة حتى الثلاثاء القادمللتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ويدمة، وثار، وخباش، وحبونا.وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، ومركز الفطيحة .وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.