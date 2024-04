شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 26 جامعة سعودية.. افتتاح جناح المملكة بمعرض جنيف للاختراعات والان نبدء بالتفاصيل

معرض جنيف الدولي

الدمام - شريف احمد - افتتح نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري جناح الاختراعات السعودية المشارك في معرض جنيف الدولي للاختراعات للدورة 49، الذي يقام خلال الفترة من 17 - 21 أبريل 2024، بمشاركة 26 جامعة سعودية حكومية وخاصة ومستقلة.ويشهد المعرض مشاركة (26) جامعة سعودية منها 19 جامعة حكومية وجامعتان مستقلتان و 5 جامعات خاصة، تشارك بـ 113 اختراعاً، كما يبلغ عدد العارضين في الجناح 128 عارضًا في جميع التخصصات العلمية والنظرية والطبية والحيوية. تُشارك في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2024م؛ لدعم المواهب الوطنية وابتكاراتهم، وتعزيز حضورهم في المنافسات العالمية.وتأتي مشاركة الجامعات السعودية في المعرض ضمن اهتمامات الدولة - حفظها الله- وتوجيهاتها في دعم ورعاية الموهوبين كجزء من برنامج تنمية القدرات البشرية وتحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، ما يعكس اهتمام المملكة برعاية الموهبة، ويعزز من مكانتها الدولية، حيث أطلقت المملكة العديد من المبادرات الداعمة للمخترعين ونشر ثقافة الاختراع والابتكار، أبرزها: إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وإنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال للمخترعين والمبتكرين، وإطلاق برامج دعم وتمويل الاختراعات والابتكارات.وسجلت المملكة تقدمًا متسارعًا في عدد براءات الاختراع المسجلة محليًا ودوليًا، حيث تقدمت في مؤشر الابتكار العالمي (GII) من المركز 66 في العام 2020 إلى المركز 48 في العام 2023، كما دخلت 4 جامعات سعودية ضمن أفضل 100 جامعة عالمية حصلت على براءات اختراع أمريكية في العام 2023 حسب مكتب براءات الاختراع الأمريكي (NAI)، فقد أحرزت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المركز الرابع بعدد 216 براءة اختراع مسجلة، وأحرزت جامعة الملك فيصل المركز الثالث والعشرين بعدد 107 براءات اختراع مسجلة، وأحرزت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل المركز السادس والعشرين بعدد 101 براءة اختراع مسجلة، وأحرزت جامعة الملك عبدالعزيز المركز 85 بعدد 40 براءة اختراع مسجلة.يذكر أن معرض جنيف الدولي للاختراعات 49 يهدف إلى تسليط الضوء على الابتكارات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع التعاون الدولي في مجال الاختراعات والابتكارات، ودعم الابتكارات التي تُعالج التحديات الحالية، إلى جانب دعم الاقتصاد العالمي، ونشر ثقافة الاختراع والابتكار.