بمشاركة 26 جامعة سعودية.. افتتاح جناح المملكة بمعرض جنيف للاختراعات

#وزارة_التعليم تُشارك في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2024م؛ لدعم المواهب الوطنية وابتكاراتهم، وتعزيز حضورهم في المنافسات العالمية.#الاختراعات_السعودية #InventionsGeneva #RiyadhExpo2030https://t.co/U67obbvvXl pic.twitter.com/bmYNbzODd6