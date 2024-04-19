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"الغذاء والدواء" تستعرض تطلعات القطاع الخاص مع شركات الأغذية السنغافورية

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واس - الرياض  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ناقش الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، تطلعات القطاع الخاص مع ممثلي شركات الأغذية والأدوية في سنغافورة.
جاء ذلك خلال نقاش الطاولة المستديرة الذي عقد بين الهيئة وممثلي شركات الأغذية والأدوية في سنغافورة.

دعم القطاع الخاص

واستعرض "الجضعي" نبذة عن الهيئة ومجالاتها والإجراءات المتعلقة بسلامة الغذاء والدواء، وإجراءات التسجيل ذات الاهتمام لدى القطاع الخاص.
كما ناقش أفضل الممارسات التي توفرها الهيئة في سبيل دعم القطاع الخاص، والأنظمة الإلكترونية التي تم تطويرها لهذا الغرض.

منتدى رؤساء الجهات الرقابية على الغذاء

ويأتي هذا اللقاء على هامش مشاركة الهيئة في الاجتماع السنوي الخامس لمنتدى رؤساء الجهات الرقابية على الغذاء.
ويقام في جمهورية سنغافورة خلال الفترة 16-20 أبريل الجاري.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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