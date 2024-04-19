شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء" تستعرض تطلعات القطاع الخاص مع شركات الأغذية السنغافورية والان نبدء بالتفاصيل

دعم القطاع الخاص

منتدى رؤساء الجهات الرقابية على الغذاء

الدمام - شريف احمد - ناقش الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، تطلعات القطاع الخاص مع ممثلي شركات الأغذية والأدوية في سنغافورة.جاء ذلك خلال نقاش الطاولة المستديرة الذي عقد بين الهيئة وممثلي شركات الأغذية والأدوية في سنغافورة.واستعرض "الجضعي" نبذة عن الهيئة ومجالاتها والإجراءات المتعلقة بسلامة الغذاء والدواء، وإجراءات التسجيل ذات الاهتمام لدى القطاع الخاص.كما ناقش أفضل الممارسات التي توفرها الهيئة في سبيل دعم القطاع الخاص، والأنظمة الإلكترونية التي تم تطويرها لهذا الغرض.ويأتي هذا اللقاء على هامش مشاركة الهيئة في الاجتماع السنوي الخامس لمنتدى رؤساء الجهات الرقابية على الغذاء.ويقام في جمهورية سنغافورة خلال الفترة 16-20 أبريل الجاري.