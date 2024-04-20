شكرا لمتابعة خبر عن طبيب بشري يكشف سبب استقالته من وظيفته الحكومية واتجاهه للتجارة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثار مقطع لطبيب بشري جدلا واسعا كشف خلاله عن استقالته من وظيفته الحكومية بالمستشفى ليتجه إلى العمل بمجال التجارة

‎وقال الشمراني في المقطع ، أن إيمانه بأن التجارة هي مصدر الخير الأكبر وأصل المال كان الدافع الرئيسي وراء قراره هذا.

‎ وأضاف ” جميع الناس تعتمد في أساسيات حياتها على التجارة، فهم يحصلون على الأموال من التجار ثم يقومون

‎بدفع رواتب موظفيهم من هذه الأموال.

‎ وعن سبب اختياره لمجال الديكورات للعمل فيه، أكد الشمراني أن هذا المجال يمثل فرصة رائعة للتجارة والربح، مضيفاً أن هناك طلباً كبيراً على منتجات الديكورات في السوق السعودي.