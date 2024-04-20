شكرا لمتابعة خبر عن طبيب بشري يكشف سبب استقالته من وظيفته الحكومية واتجاهه للتجارة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أثار مقطع لطبيب بشري جدلا واسعا كشف خلاله عن استقالته من وظيفته الحكومية بالمستشفى ليتجه إلى العمل بمجال التجارة
وقال الشمراني في المقطع ، أن إيمانه بأن التجارة هي مصدر الخير الأكبر وأصل المال كان الدافع الرئيسي وراء قراره هذا.
وأضاف ” جميع الناس تعتمد في أساسيات حياتها على التجارة، فهم يحصلون على الأموال من التجار ثم يقومون
بدفع رواتب موظفيهم من هذه الأموال.
وعن سبب اختياره لمجال الديكورات للعمل فيه، أكد الشمراني أن هذا المجال يمثل فرصة رائعة للتجارة والربح، مضيفاً أن هناك طلباً كبيراً على منتجات الديكورات في السوق السعودي.