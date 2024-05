شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مليارات شجرة.. تفاصيل الملتقى الوطني للتشجير في نسخته الأولى والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز جهود مبادرة السعودية الخضراء

مناقشة جهود التشجير

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عن تنظيم الملتقى الوطني للتشجير في نسخته الأولى، وذلك يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024.ويستهدف جمع الجهود الوطنية وتوحيد الطاقات وتنسيقها وتحقيق التكامل المنشود بين مختلف القطاعات (العام والخاص وغير الربحي) تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء لزراعة 10 مليارات شجرة.كما يستهدف الملتقى كافة الجهات في القطاعات المختلفة، إضافة إلى المختصين والمهتمين بالمجال البيئي، وعموم المجتمع بشرائحه وفئاته العمرية المختلفة.ويهدف الملتقى إلى التعريف بالبرنامج الوطني للتشجير، وتعزيز دور القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية للمساهمة في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء لزراعة 10 مليارات شجرة، وتعزيز التواصل مع كافة الجهات المشاركة، ومَدِّها بالمعلومات والتحديثات، ومساعدتها على القيام بدورها في البرنامج وخلق عمل تكاملي.هذا بالإضافة إلى استعراض نماذج مضيئة، وكذلك تحفيزها على المشاركة، فضلًا عن تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، وإبراز مستجدات القطاع، إضافة إلى تنظيم مشاركة المجتمع بكل فئاته للوصول إلى الأهداف الوطنية الطموحة في المجال البيئي.ويتناول الملتقى عددًا من المحاور ضمن جلسات حوارية، تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية نحو تنمية الغطاء النباتي وزيادة المساحات الخضراء، من بينها: استعراض الفوائد المتعددة للبرنامج الوطني للتشجير، التي تغطي الاستدامة البيئية والإشراف عليها، والنمو الاقتصادي، وفرص الاستثمار، والاستفادة من الحلول القائمة على الطبيعة لتنمية الغطاء النباتي. This is a Twitter Status : زراعة 20 مليون شجرة بحلول 2040 ضمن مبادرة This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)كما يأتي من بينها مناقشة جهود التشجير الحالية والمستقبلية التي تبذلها مختلف القطاعات في المملكة، والتأكيد على عوامل التمكين الضرورية للنجاح، بما في ذلك السياسات واللوائح، ومشاركة أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص وغير الربحي.كما تشمل المحاور مناقشة الدروس المستفادة من أكبر مشاريع التشجير على الصعيدين المحلي والعالمي، التي تُظهِر إمكانية إحداث تغيير جذري من خلال جهود الإصلاح، إضافة إلى التعرف على الجهود المحلية لتطوير المشاتل، وفهم مشاريع التشجير الدولية والتحديات التي تواجهها في تطوير المشاتل وبنوك البذور.وكذلك البحث في تطوير معايير نمو المشاتل لتحسين جودة النباتات المتاحة لمختلف المشاريع، وتمكين المشاركة المجتمعية عبر تعزيز تعاون أصحاب المصلحة وتعلم كيفية التنقل في سلسلة إمداد البذور والأشجار بشكل فعال للحصول على أفضل نتائج الزراعة.