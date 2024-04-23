تراند اليوم : بالفيديو.. الزعاق يكشف عن أسباب حدوث ‎منخفض الهدير الذي ضرب ‎عُمان والإمارات واليمن

صحيفة الخليج 365: كشف خبير الأرصاد خالد الزعاق، عن أسباب حدوث منخفض الهدير الذي ضرب عُمان والإمارات واليمن.

وقال الزعاق خلال برنامج "تقويم"؛ "الأرض مثل الكائن الحي تتكون من سوائل "البحار والمحيطات وضغط وحرارة، موضحا أن الضغط والحرارة ينقلان الرياح والأمطار من مكان إلى مكان آخر.

وأكمل: في حال تغير القيم الضغطية في مكان ما فإن جزئيات الهواء تأتي من كل اتجاه حتى تملئ هذا الفراغ فيحدث تصادم ينتج عنه دوران، وإذا كان في البر يسمى عاصوف، وإذا كان في البحر يمسى إعصار.

وتابع: ما حصل في عُمان والإمارات واليمن مزيج من الإعصار والعاصفة، مبينا أن العاصوف هي رياح شديدة تهب بشكل دوراني وترتفع إلى عنان السماء بشكل عمودي.