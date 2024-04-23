تراند اليوم : مصر: تراجع جديد في الدولار مقابل الجنيه.. والكشف عن سعره

صحيفة الخليج 365: تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بشكل ملحوظ في فترة التعاملات الصباحية، أمس الاثنين، ليسجل نحو 48.11 جنيه للشراء، و48.21 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بعدما وصل إلى 48.70، حيث أن سعر الدولار في بنك الإسكندرية: سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 48.1 جنيه للشراء و48.2 جنيه للبيع، مقارنة مع أسعار أمس 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيها للبيع.

وسعر الدولار في البنك الأهلي المصري: تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري اليوم، إلى 48.11 جنيه للشراء، و48.21 جنيه للبيع، مقارنة مع أسعار أمس عند 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، وفق "الوطن" المصرية.

وسعر الدولار في بنك مصر؛ هبط سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر، إلى 48.09 جنيه للشراء و48.19 للبيع، مقارنة مع أسعار أمس 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، في بنك مصر.

وسعر الدولار في بنك CIB، تراجع سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB، إلى 48.1 جنيه للشراء و48.2 للبيع، مقارنة مع أسعار أمس 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع.