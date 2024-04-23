الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس خلال اليوم الحالي.

ووفقًا لتقرير المركز، من المتوقع حدوث نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار في بعض مناطق الشرقية، الرياض، ونجران مما قد يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية، بالإضافة إلى بعض أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفي الوقت نفسه، ما زالت هناك فرصة لتساقط أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة الشدة، مصحوبة برياح نشطة وتثير الأتربة في بعض مناطق نجران، جازان، وعسير، وقد يمتد تأثيرها إلى الباحة. ومن المتوقع أيضًا حدوث ارتفاع ملموس في درجات الحرارة في بعض مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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