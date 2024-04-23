القبض على مواطن لنشره محتوى مرئياً تضمن تهديداً لمستخدمي إحدى منصات التواصل الاجتماعي

قبضت شرطة محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية على مواطن لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، حيث نشر محتوى مرئياً تضمن تهديداً لمستخدمي إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.



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