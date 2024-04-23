مجلس الوزراء: الترخيص لبنك سويسري وتعويضات لمتضررين في حائل

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، على الترخيص لبنك (يو بي إس إيه جي) السويسري بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة. كما أقر المجلس منح المتضررين من أهالي قرية طابة بمنطقة حائل جراء تركهم مزارعهم وبيوتهم التراثية بسبب التصدعات والتشققات الأرضية مبلغ تعويض إضافي قدره 200 ألف ريال، أو أرضاً سكنية ضمن المخططات الحكومية المعتمدة، بحسب ما يختار كل متضرر أو ورثته حال وفاته.

اتصالات ومحادثات

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على مجمل الاتصالات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، حول العلاقات المشتركة وقضايا المنطقة والتطورات العالمية.

وأكد المجلس في هذا السياق، مواقف المملكة الراسخة نحو إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ومطالبتها الدائمة للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيّين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن مجلس الوزراء أشاد بمخرجات الاجتماع الوزاري (الثاني) للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، مؤكداً حرص المملكة على مواصلة تعزيز جسور التواصل مع مختلف بلدان العالم، ودعم أوجه التنسيق المشترك، بما فيها العمل المتعدد الأطراف.

إنجازات سعودية

ورحب المجلس، بالمشاركين في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد يومي الأحد والاثنين القادمين بالرياض، في إطار ما توليه المملكة من الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي وصياغة مسار المستقبل لمواجهة التحديات العالمية.

وعدّ مجلس الوزراء، اختيار البنك الدولي المملكة مركزاً للمعرفة لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالمياً؛ تأكيداً على ريادة ما حققته هذه البلاد من تقدم كبير في تقارير مؤشرات التنافسية العالمية.

وبين معاليه أن المجلس نوه بحصول 5 مدن سعودية على مراكز متقدمة في مؤشر المدن الذكية لعام 2024م الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية؛ عاكسة بذلك ما تشهده المملكة من تطور وازدهار على الأصعدة كافة.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

قرارات الملجس

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الرياضة والشباب بين المملكة وقطر.

- اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة والدومينيكان.

- مذكرة تفاهم مع بريطانيا للتعاون في مجال حماية البيئة البحرية.

- مذكرة تفاهم مع الجانب التركي لتعزيز التعاون في المجالات المالية.

- مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال التعدين بين المملكة وتشاد.

- مذكرة تفاهم مع البرتغال للتعاون في مجال السياحة.

- مذكرة تفاهم بين المملكة ومنطقة هونج كونج الصينية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

- مذكرة تفاهم مع اليمن في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع.

- التباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإحصاء.

- التباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الربط البحري لنقل الركاب في خليج العقبة.

- مذكرة تفاهم بين المملكة وكوريا في مجال منع الفساد ومكافحته.

- اتفاقية تعاون في مجال الوثائق والأرشفة بين المملكة واليونان.

- اتفاقية تعاون في مجال التقنية المالية والابتكار بين المملكة وسنغافورة.

- التباحث مع الجانب البهامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العلوم والتقنية.

- الموافقة على الترخيص لبنك (يو بي إس إيه جي) السويسري بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.

- الموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- منح المتضررين من أهالي قرية طابة بمنطقة حائل جراء تركهم مزارعهم وبيوتهم التراثية بسبب التصدعات والتشققات الأرضية مبلغ تعويض إضافي قدره (200.000) مائتا ألف ريال، أو أرضاً سكنية ضمن المخططات الحكومية المعتمدة، بحسب ما يختار كل متضرر أو ورثته حال وفاته.

- اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة لعقارات الدولة، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وجامعة تبوك، لأعوام مالية سابقة.

الترقيات

ــ ترقية المهندس مطر بن عبداللّه الحربي المالكي إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة (15) بأمانة جدة.

ــ ترقية المهندس علي بن محمد القرني إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة (15) بأمانة محافظة جدة.

ــ ترقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان إلى وظيفة (مستشار أول أساليب تعليم) بالمرتبة (15) بوزارة التعليم.

ــ ترقية عماد بن عبداللَّه بن محمد فلمبان إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (15) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ــ ترقية عبداللّه بن إبراهيم العقيل إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) بوزارة المالية.

ــ ترقية خالد بن محمد الغفيلي إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (14) بوزارة المالية.