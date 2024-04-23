شكرا لقرائتكم خبر رفع جاهزية القوات الجوية في تمرين «علم الصحراء» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن عادل أبو ملحه أن الاستعدادات للتمرين تمت بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة المتبعة في مثل هذه التمارين بالاستعداد والتخطيط والاستفادة من الدروس السابقة للتمارين المماثلة.
وأشار إلى أن القوات الجوية تشارك بـ 6 طائرات مقاتلة من منظومة «ف - 15 إس أي» بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة.
أهداف التمرين:
- تبادل الخبرات العسكرية في مجال التخطيط.
- التنفيذ في بيئة مشابهة للحرب الحقيقية.
- رفع الجاهزية والكفاءة القتالية للأطقم.
- تعزيز العلاقات الدولية مع الدول المشاركة.
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