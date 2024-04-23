شكرا لقرائتكم خبر رفع جاهزية القوات الجوية في تمرين «علم الصحراء» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ في مركز الحرب الجوية والدفاع الصاروخي بقاعدة الظفرة الجوية في الإمارات العربية المتحدة، التمرين الجوي المختلط «علم الصحراء» بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية وقوات عدد من الدول الشقيقة والصديقة والذي سيستمر لمدة ثلاثة أسابيع.

وأكد قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن عادل أبو ملحه أن الاستعدادات للتمرين تمت بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة المتبعة في مثل هذه التمارين بالاستعداد والتخطيط والاستفادة من الدروس السابقة للتمارين المماثلة.

وأشار إلى أن القوات الجوية تشارك بـ 6 طائرات مقاتلة من منظومة «ف - 15 إس أي» بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة.

أهداف التمرين: